Міліціонер отримав ножове поранення у потязі

Київ. 29 вересня. УНІАН. 26-річний лейтенант міліції, склавши успішно іспити в Академії, повертався додому із Києва. Ризикуючи власним життям, він втрутився у бійку між п’яними чоловіками, внаслідок чого отримав ножове поранення.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

До Бахмацького відділення міліції звернувся провідник електропотягу сполученням «Фастів-Зернове», який повідомив, що у вагоні виникла бійка між пасажирами й одного із них поранено.

На місце події прибула слідчо-оперативна група лінійного відділення, які і розпочали з’ясовувати усі обставини.

Як виявилось, 50-річний батько та 26-річний син, жителі Сумської області поверталися із заробітків додому. Офіційно ніде не працювали, підробляли на будівництві в Києві. Тож, заробивши грошей, дорогою додому «підігрілися» спиртним. Спочатку, як всі пасажири, будівельники їхали у вагоні, а потім вийшли у тамбур, де зненацька хлопець почав бити скло. У той же час в тамбурі перебував 24-річний житель Сумської області, який, не витерпівши такого неподобства, зробив зауваження хулігану. Але сп’янілі батько та син, відчули себе «героями» і почали сперечатись із хлопцем. Невдовзі втрутився ще один пасажир. Згодом все владналося і усі повернулись на свої місця до вагону.

Все було б добре, але не міг заспокоїтись батько хулігана. Він знову почав чіплятись до пасажира. У цьому ж вагоні, з Києва додому повертався міліціонер одного з райвідділів Чернігівської області. Коли суперечка переросла у бійку правоохоронець не міг не втрутитися. Представившись працівником міліції, він почав вимагати від правопорушників припинити протиправні дії, але замість того, щоб вгамуватися, 50-річний чоловік дістав ніж і штрикнув ним у ногу молодого міліціонера.

Пораненого правоохоронця і зловмисника доставлено до лікарні. Наразі триває слідство. Порушено кримінальну справу за ч.2 ст.296 (хуліганство) КК України, ч.2 ст.342 (опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків) КК України, ст.345 ч.2 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.