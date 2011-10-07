Міліція повинна моментально реагувати на кожне повідомлення про злочин - Могильов

Київ. 7 жовтня. УНІАН. Міліція повинна моментально реагувати на кожне повідомлення про злочин або правопорушення.

Про це заявив під час засідання колегії у МВС, присвяченої підбиттю підсумків роботи відомства за 9 місяців цього року, міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ, повідомили УНІАН в Управлінні зв`язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається, участь у роботі засідання взяли керівники ГУ МВС –УМВС України в областях та на транспорті, а також керівники структурних підрозділів Центрального апарату МВС.

Як сказав А.МОГИЛЬОВ серед основних питань роботи колегії – кадрові проблеми, питання матеріально-технічного забезпечення правоохоронної структури, а також нові пріоритети роботи органів внутрішніх справ. За словами очільника відомства, керівникам органів внутрішніх справ потрібно працювати над питаннями зміни підходів до роботи.

”Потрібно зламати застарілі стереотипи. Міліція повинна моментально реагувати на кожне повідомлення про злочин або правопорушення. Необхідно пам’ятати, що міліція покликана надавати людям вчасну та професійну соціальну і правову допомогу”, – підкреслив А.МОГИЛЬОВ.

За його словами, для того, аби досягнути поставленої перед правоохоронним відомством мети, проводиться реформування системи органів внутрішніх справ. Для цього раніше була оптимізована система апарату відомства, тривають зміни у структурі обласних та міських Управлінь внутрішніх справ.

Також міністр підкреслив, що при реформуванні міліції використовуються досвід та передові напрацювання сусідніх країн, у тому числі – польської поліції. Основними принципами її роботи є, по-перше, підняття рівня довіри населення, а по-друге – зміна самого ставлення поліцейських до своєї роботи у бік більш відповідального.

За словами А.МОГИЛЬОВА, необхідно мінімізувати каральний «прес» на суспільство, адже в окремих випадках працівники міліції навіть свідомо йшли на порушення законодавства і фальсифікацію матеріалів для покращення статистичних даних. Такі намагання «поліпшити» показники нерідко закінчувалися порушенням кримінальної справи, так само суворо вони будуть каратися і в подальшому, сказав він.

Крім того, на думку міністра, повинна припинити своє існування так звана «палична» система, що полягала у нарощуванні кількісних показників роботи міліції, а також жорстко припинятися всі спроби порушення прав та свобод громадян: незаконні затримання, застосування тортур під час здійснення дізнання тощо.

”Ви повинні зрозуміти самі і донести це до кожного підлеглого. Призначення реформи у МВС – перетворити відомство на поліцейську структуру європейського зразка, яка має бути помічником громадян та ефективно захищати їх права і свободи”, – підкреслив А.МОГИЛЬОВ.