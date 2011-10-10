У Донецькій області виявили «квартирну» ОЗГ

Донецьк. 10 жовтня. УНІАН. Працівники УБОЗ ГУМВС України в Донецькій області затримали злочинне угрупування, члени якого з метою заволодіння квартирами та будинками самотніх осіб похилого віку вбивали господарів.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в Донецькій області, працівниками УБОЗ ГУМВС України в Донецькій області в результаті оперативно-розшукових заходів затримане злочинне угрупування, до складу якого входили чоловіки віком від 29 до 47 років. Попередньо встановлено, що з метою заволодіння квартирами та будинками самотніх осіб похилого віку вони вбивали господарів, а їх майно продавали через агентство нерухомості, директором якого був один із зловмисників.

Так, у квітні цього року на території одного із домогосподарств правопорушники вбили 67-річну пенсіонерку та її співмешканця, а тіла, з метою приховування злочину, закопали на території зазначеного домоволодіння, - зазначається у повідомленні.

Тіла потерпілих знайдено. Правоохоронцями проводяться подальші слідчо-оперативні заходи.

