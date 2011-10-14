Через борг автослюсар забив до смерті товариша

Донецьк. 14 жовтня. УНІАН. У Донецьку правоохоронці затримали 27-річного автослюсаря, який до смерті забив 50-річного товариша.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськості МВС України.

Як становили правоохоронці, потерпілий заборгував молодику 150 гривень.

«Увечері вони зустрілися біля магазина. Обидва були на підпитку. Слюсар відразу нагадав приятелеві про старий борг: потерпілий колись зайняв у нього 150 гривень. При собі грошей у чоловіка не було», – зазначають в УЗГ.

Дорогою додому між чоловіками стався конфлікт під час якого молодик почав бити 50-річного чоловіка руками і ногами. Потерпілий від отриманих травм помер.

Як повідомила старший слідчий СВ Калінінського РВ Яна Тимофєєва, стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ч.2 ст.121 КК України «Умисні тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого», за що передбачено покарання від 7 до 10 років позбавлення волі.