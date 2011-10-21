У Києві ліквідовано конвертаційний центр з обігом у 350 млн. грн.

Київ. 21 жовтня. УНІАН. Співробітники Управління СБУ в Києві викрили та припинили діяльність групи осіб, яка організувала конвертаційний центр, що незаконно перевів у готівку близько 350 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, нелегальна структура надавала послуги 110 підприємствам різних регіонів України з мінімізації обов’язкових платежів до державного бюджету і незаконному формуванню податкового кредиту.

Встановлено, що на рахунки підставних підприємств, відкритих у одному з банків, суб’єктами господарської діяльності перераховувались безготівкові кошти за виконання робіт та послуг, які фактично не надавались. У подальшому суми переводились у готівку.

13 жовтня правоохоронці на підставі постанов Шевченківського районного суду Києва у приміщеннях конвертаційного центру, що розташовані у Києві, провели обшуки. У результаті вилучено фінансово-господарську документацію з ознаками фіктивності, печатки фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, обладнану системою «банк-клієнт», а також готівку на 1 млн. 470 тис. грн.

За матеріалами Управління СБУ в Києві прокуратура Шевченківського району за фактом злочину порушила кримінальну справу за ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.