На Рівненській АЕС спрацювала система захисту

Зупинено турбогенератор блоку № 2

Київ. 2 листопада. УНІАН. Учора, 1 листопада, о 22 год. 48 хв., на Рівненській АЕС внаслідок спрацювання системи захисту відключено та зупинено турбогенератор (ТГ-4), енергоблоку № 2. Як повідомляє прес-служба МНС України, проведено зниження потужності енергоблоку № 2, без припинення подачі електроенергії в об’єднану енергосистему України. Радіаційний та протипожежний стан на станції - в межах норми.

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