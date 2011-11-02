Юнак через борг вбив подружжя пенсіонерів

Житомир. 2 листопада. УНІАН. В Андрушівському районі Житомирської області після гасіння пожежі в будинку 81-річного пенсіонера було знайдено з ножовими пораненнями обгорілі тіла господаря та його 71-річної дружини.

Про це УНІАН повідомили в Управління зв’язків із громадськістю МВС України.

Вжитими заходами на місці скоєння злочину працівники міліції затримали 20-річного безробітного жителя Буринського району Сумської області. Попередньо встановлено, що він в зазначеному будинку під час сварки на ґрунті неповернення грошового боргу ножем убив потерпілих, після чого, з метою приховування злочину, підпалив будинок.