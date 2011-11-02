Луганські прикордонники виявили підпільний «нафтопровід»

Луганськ. 2 листопада. УНІАН. У Луганській області прикордонники відділу «Свердловськ» виявили і знищили черговий підпільний трубопровід для перекачування палива через державний кордон.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Луганського прикордонного загону.

Прикордонники звернули увагу на перекопаний неподалік від кордону грунт. При подальшому обстеженні ділянки натрапили на прихований у землі «нафтопровід» - 500 метрів пластикової труби діаметром понад 10 см. Для демонтажу «нафтопроводу» довелося використовувати техніку.

У прес-службі також зазначили, що всього з початку року прикордонниками Луганського загону було знищено 19 підпільних трубопроводів.

