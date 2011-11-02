Молодик вбив свою подружку, не бажаючи одружуватися

Донецьк. 2 листопада. УНІАН. У Донецькій області під час сварки 22-річний хлопець кухонним ножем зарізав свою подружку. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Встановлено, що дівчина запросила в гості свого хлопця. Вечір почався досить весело, з випивкою і любовними іграми, а продовжився доріканнями молодої дівчини. Та, випивши трохи вина і осмілівши, почала пред'являти своєму хлопцю претензії з приводу того, що зустрічаються вони давно, а він все ще не зважився зробити їй пропозицію і не поспішає узаконити їхні стосунки. Ці претензії розсердили 22-річного хлопця і, недовго думаючи, він схопив із столу кухонний ніж і завдав «настирливій» подрузі численні удари, а коли усвідомив, що накоїв, викрав коштовні речі (збиток склав більше 8 тис. гривень) і втік.

Покидаючи місце злочину, зловмисник відкрив на кухні газові конфорки, в надії приховати сліди злочину. Потім сів у таксі і поїхав додому в м. Донецьк.

Під час оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку обласного главку і макіївської міліції протягом 9 годин встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий за крадіжки і розбій житель обласного центру. У скоєнні даного злочину він зізнався. Речові докази вилучені.

Наразі зловмисника заарештовано. Проти нього порушено кримінальну справу за ст. 115 ч. 2 КК України (умисне вбивство, скоєне з корисливих мотивів), йому загрожує термін від 7 до 15 років позбавлення волі.