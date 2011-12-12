У Криму затримали банду нальотчиків

Сімферополь. 12 грудня. УНІАН. У Криму оперативники затримали три підозрюваних у нападі на сім`ю в Керчі, внаслідок якого одна людина загинула.

Найстаршому нальотчику 30 років, наймолодшому - 22 роки. Раніше вони притягувалися до кримінальної відповідальності, повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МВС України в Криму.

Напад стався на початку грудня і був ретельно спланований - чоловіки місяць стежили за сім`єю. Один з нападників був знайомий з власником житла.

Нальотчики розбили скло у вікні кухні і проникли всередину будинку, де в цей час знаходилося літнє сімейне подружжя, їхня дочка і її маленька дитина. Погрожуючи ножем, вимагали віддати золото і гроші. 63-річний глава сімейства вступив з нальотчиками в боротьбу. Під час сутички йому завдали кілька ударів обрізом по голові, після чого зв`язали. Пізніше пенсіонер помер у лікарні.

Господарі будинку переконували бандитів, що в їхньому житлі немає великої суми грошей, проте нальотчики перевернули все в пошуках наживи.

У цей час приїхав додому зять пенсіонера. Чоловік був з приятелем.

Затримати нальотчиків їм не вдалося, ті втекли, кинувши на місці злочину обріз і ніж.

Двоє підозрюваних заарештовані, їм пред`явлено звинувачення згідно з ч.4 ст. 187 КК України - розбій, скоєний за попередньою змовою групою осіб, сполучений з проникненням у житло, спрямований на заволодіння майна в особливо великих розмірах, сполучене із спричиненням тяжких тілесних ушкоджень, а також ч. 2 ст. 121 КК - навмисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть.

Третій фігурант затриманий у порядку ст. 115 КПК України - за підозрою в скоєнні злочину, йому пред`явлене звинувачення за організацію злочину згідно з ч.3 ст.27, ч.4 ст.187 КК України.

Усім трьом загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.