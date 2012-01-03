Українці зможуть отримувати закордонні паспорти з 16 років

Київ. 3 січня. УНІАН. З 1 січня 2012 року набув чинності закон, згідно з яким зменшується з 18 до 16 років вік, з якого дозволяється отримати закордонний паспорт громадянами, які постійно або тимчасово проживають за кордоном. Крім того, такі громадяни тепер можуть звернутися з клопотанням про отримання паспорта також до МЗС України.

Спрощено й оформлення закордонного паспорта особам, які не досягли 16 років. Для цього достатньо нотаріально завіреного клопотання батьків або законних представників про наявність потреби в самостійному виїзді за кордон. Раніше отримання закордонного паспорта до 18 років було можливим тільки за умови наявності вимог про необхідність наявності закордонного паспорта в зарубіжній країні проходження і при виїзді на постійне місце проживання дитини, яка усиновлена іноземцем.

Нагадаємо, у листопаді Кабінет міністрів передав Державній міграційній службі функції оформлення і видачі закордонних паспортів громадянам України.

ТСН