Суддю посадили за, те що відібрала житло у сироти

Крим. 19 січня. УНІАН. Апеляційний суд Херсона засудив суддю Джанкойського міського суду Криму за постанову неправомірних судових рішень до 5 років позбавлення волі. Суддю також позбавили на 2 роки права займати посади, пов'язані з відправленням правосуддя, повідомили в прес-службі ГУ СБУ в Криму.

За допомогою постраждалі звернулися до кримського главку ГУ СБУ. У результаті оперативникам вдалося викрити шахраїв, які брали участь у квартирній афері.

"Ідейним натхненником" виявився хороший знайомий самотнього пенсіонера. Знаючи, що прописана в квартирі далека родичка останні 10 років проживає в інтернаті, зловмисник запропонував літній людині допомогти з обміном квартири. Пенсіонер звик довіряти людям і тому написав довіреність і віддав свій паспорт, в якому при обміні забули поставити штамп про прописку. З цими документами махінатор звернувся "по допомогу" до судді Джанкойського міського суду.

Сама суддя, не бачачи в очі власників квартири, моментально винесла низку рішень, якими позбавила господарів права власності на житло", - розповіли в прес-службі.

Проаналізувавши зібрані докази, Апеляційний суд Херсона визнав суддю Джанкойського міського суду винною і засудив її на 5 років тюрми.

ТСН



