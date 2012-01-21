В ДТП на Полтавщині загинув суддя разом із сином

Полтава. 21 січня. УНІАН. У суботу на 213-му кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський між селами Шершнівка і Войниха в Полтавській області в результаті зіткнення легкового автомобіля і вантажівки загинули троє людей, серед них суддя Полтавського райсуду.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ДАІ Полтавської області, за попередніми даними встановлено, що на вищезгаданому кілометрі 63-річний водій (він же і власник) легкового автомобіля «Дачія», житель одного із сіл Полтавського району, рухаючись у бік Києва, не вибравши безпечну швидкість руху і не врахувавши дорожньої обстановки і погодних умов, виїхав на смугу зустрічного руху, де і зіткнувся з вантажівкою «ДАФ», за кермом якої перебував 52-річний приватний підприємець з Дніпропетровщини.

В результаті зіткнення водій легковика, і двоє його пасажирів: 56-річний суддя Полтавського районного суду і його 33-річний син, загинули на місці трагедії. Водій вантажівки не постраждав.

За фактом ДТП порушено кримінальну справу за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело загибелі кількох людей). На місці трагедії працює слідчо-оперативна група міліції і представники прокуратури, які детально з`ясовують всі обставини і причини автокатастрофи.