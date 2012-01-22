Румунські злочинці крали гроші з банкоматів у Львові

Львів. 22 січня. УНІАН. 18 січня 2012 у Львові Службою безпеки "ПриватБанку" була припинена діяльність міжнародної групи шахраїв-скімерів, які використовували накладки на банкомати для крадіжки особистих даних власників карт. Про це повідомляє Gazeta.ua з посиланням на прес-службу банку.

"Шахраї були затримані на місці злочину при знятті накладки з банкомату банку, розташованого у Львові. Ними виявилися двоє громадян Румунії, які були доставлені в міліцію. При обшуку у підозрюваних вилучено електронні засоби для скіммінгу і пластикові карти різних українських та зарубіжних банків", - розповіли у прес-центрі.

"Коли система онлайн-монітрінга банкоматної мережі зафіксувала спробу відключення камери на одному з банкоматів, до нього відразу ж виїхала оперативна група безпеки і затримала шахраїв", - говорить керівник СБ "ПриватБанку" Станіслав Крижанівський.

За даними розслідування, проведеного Службою безпеки банку, за допомогою установки накладки на різні банкомати Львова шахраї встигли викрасти дані 56 платіжних карт клієнтів різних банків. У ході аналізу матеріалів відеоспостереження за банкоматною мережею, встановлена причетність даних осіб та до інших фактів скіммінгу в Івано-Франківській області - на суму 27 тис. грн. Затриманим загрожує від двох до п`яти років позбавлення волі.

Львівський портал