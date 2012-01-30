Киянин побив директора представництва Всеросійської ДТК

Київ. 30 січня. УНІАН. У Києві затримано 20-річного місцевого жителя, який заподіяв тілесні ушкодження 33-річному громадянину однієї з сусідніх держав, директору представництва Всеросійської державної телекомпанії (представляє вказану телекомпанію в Україні).

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю міністерства внутрішніх справ України.

За даними міліції, киянина було затримано 29 січня у Шевченківському районі столиці в результаті оперативно-розшукових заходів.

Попередньо встановлено, що він на вулиці під час раптово виниклої сварки заподіяв тілесні ушкодження директору представництва Всеросійської ДТК.

Потерпілому медичну допомогу було надано без госпіталізації.