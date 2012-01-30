Суд заарештував в. о. директора «Київоблавтодору» - джерело

Київ. 30 січня. УНІАН. Шевченківський районний суд м.Києва санкціонував арешт і взяття під варту виконуючого обов'язки директора державного підприємства «Київоблавтодор» Олександра Баляба.

Про це повідомило кореспонденту ГолосUA інформоване джерело.

Як зазначив співрозмовник агентства, рішення про взяття під варту було винесено Шевченківським районним судом міста Києва в п'ятницю, 27 січня.

Кримінальна справа, порушена проти О.Баляба, стосується нецільового використання бюджетних коштів при взаєморозрахунках між ДП «Київоблавтодором» і ДП «Енергоринок».

Нагадаємо, в грудні минулого року СБУ провело ряд обшуків в офісах зазначених підприємств.