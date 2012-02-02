На Донеччині викрили злочинну групу сутенерів

Донецьк. 2 лютого. УНІАН. У Донецькій області співробітники УБОЗ у місті Красноармійську припинили діяльність злочинної групи, що спеціалізувалася на сутенерстві і сексуальній експлуатації жінок, зокрема неповнолітніх дівчат.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області.

За словами правоохоронців, до складу даного ОЗУ входили 4 людей.

Її організатор і лідер – 39-річний місцевий житель, який організував діяльність двох саун і забезпечував їх широку рекламу.

Організатор сам підбирав дівчат для надання додаткових, не вказаних в основному прейскуранті, послуг, а допомагали зловмиснику три жінки, 24, 44 і 52 років (двоє з них – це мати і дочка).

Жінки виконували функції адміністраторів закладів, а попутно підбирали клієнтів з числа відвідувачів, і виступали як посередники. Отримані від клієнтів гроші вони віддавали лідеру групи, залишаючи собі наперед обумовлену суму як матеріальну винагороду за роботу і ризик.

В ході проведення санкціонованих обшуків в саунах, а також за місцем проживання учасників ОЗУ було вилучено понад 14 тис. грн., візитки, блокноти із записами, засоби контрацепції, накладено арешт на майно зловмисників на загальну суму 100 тис. дол.

За виявленими фактами порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 303 КК України (Сутенерство або втягування особи у заняття проституцією, вчинені відносно неповнолітнього або організованою групою). Учасникам групи загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Організатора ОЗУ заарештовано.