У Криму порушено справу за незаконне видобування піску

Сімферополь. 8 лютого. УНІАН. Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом незаконного видобування піску на родовищі ”Бакальська банка” в Каркинитській затоці.

Як повідомляє прес-служба прокуратури, державі було завдано збитку на суму 1,6 млн. грн.

Підприємство, назва якого не вказується, видобувало пісок на ділянці, яка не виділялася йому в установленому законом порядку.

Прокуратура порушила справу за ч. 2 ст. 242 і ст. 364 Кримінального кодексу України (незаконне видобування корисних копалин і зловживання службовим становищем, що призвели до тяжких наслідків).