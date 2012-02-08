У Криму порушено справу за незаконне видобування піску
19:34, 08 лютого 2012Кримінал
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Збитки становлять 1,6 млн. грн..
Сімферополь. 8 лютого. УНІАН. Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом незаконного видобування піску на родовищі ”Бакальська банка” в Каркинитській затоці.
Як повідомляє прес-служба прокуратури, державі було завдано збитку на суму 1,6 млн. грн.
Підприємство, назва якого не вказується, видобувало пісок на ділянці, яка не виділялася йому в установленому законом порядку.
Прокуратура порушила справу за ч. 2 ст. 242 і ст. 364 Кримінального кодексу України (незаконне видобування корисних копалин і зловживання службовим становищем, що призвели до тяжких наслідків).
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