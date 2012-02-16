Шахраї заробляють на вірусі «СБУ» по 2000 гривень з користувача

Київ. 16 лютого. УНІАН. Вірус, що блокує комп’ютер і вимагає 2000 гривень, замаскували під абревіатурою спецслужби. Через це обмануті шахраями люди несуть гроші у свої регіональні управління Служби безпеки України.

Повідомлення про новий вірус–вимагатель, який нібито розсилають співробітники спецслужби, з’явилися минулого тижня. Під час роботи в інтернеті випливає вікно з пропозицією обновити програми чи повідомленням про порушення ліцензійних умов. У випадку активізації вікна у комп’ютер проникає вірус типу Trojan і блокує операційну систему.

Якраз тоді на екрані з’являється вікно з логотипом СБУ, у якому за відновлення роботи вимагають перерахувати дві тисячі гривень на електронний гаманець з вказаним рахунком. Ще попереджають: спроба розблокувати комп’ютер знищить усі дані.

Служба безпеки України вже відреагувала на появу такого вірусу: управління у регіонах, де такі факти зафіксовані, застерегли користувачів не перераховувати гроші на вказані рахунки. Це інтернет-шахрайство. З метою психологічного впливу шахраї використовують офіційні логотипи Служби безпеки України. Намагаються справити враження, що програмне забезпечення блокує спецслужба.

Перші випадки інтернет-шахрайства під логотипом «СБУ» зафіксували в Івано-Франківську.

20minut.ua