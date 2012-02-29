Інспектора митного посту «Київ-аеропорт» впіймали на хабарі

Підозрюють, що брав і раніше

Київ. 29 лютого. УНІАН. Прокуратурою міста Києва порушено кримінальну справу за хабарництво щодо старшого інспектора митного посту «Київ-аеропорт» Київської регіональної митниці. Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, митник за нестворення штучних перешкод при митному оформленні імпортованого товару (авіапального) вимагав та отримав від директора комерційного підприємства 500 доларів. Справу порушено за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Слідством перевіряється причетність митника до можливого вчинення подібних злочинів.

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