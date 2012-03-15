На Львівщині правоохоронці спалили 300 кг наркотиків

Львів. 15 березня. УНІАН. Сьогодні львівські правоохоронці знищили партію наркотиків вагою понад 300 кілограмів на загальну суму близько мільйона гривень.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, за участі представників спеціальної комісії було спалено наркотики, які були доказами у 810 кримінальних справах. Їх знищили на підставі судових вироків. Також було спалено близько 70 кілограмів обладнання для виготовлення наркотиків.

Комісія перевірила кожен пакунок, далі вилучене зілля звалили до великого металевого котла та підпалили.

Як розповів УНІАН виконувач обов’язків керівника УБНОН ГУ МВС України у Львівській області Григорій СВІТЛИК, „сьогодні знищили більш ніж 300 кілограмів наркотиків та 10 літрів прекурсорів. До вогню потрапили макова соломка, канабіс, кокаїн, героїн, метадон. На «чорному ринку» вартість такої партії дурману – близько мільйона гривень”.