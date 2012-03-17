На Рівненщині трирічна дитина отруїлася засобом для чищення труб



Рівне. 17 березня. УНІАН. 14 березня у важкому стані з опіками внутрішніх травних органів госпіталізовано трирічну дівчинку із села Зоря Рівненського району. Дитина знаходиться в реанімації Рівненської обласної дитячої лікарні.

Як повідомляють у прес-службі УМНС в Рівненській області, дитина отримала опіки вдома.

Причиною стало вживання хімічного засобу для чищення труб каналізації. У дівчинки діагностували опіки ротоглотки, стравоходу та шлунка.