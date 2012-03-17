На Рівненщині трирічна дитина отруїлася засобом для чищення труб
12:21, 17 березня 2012Кримінал
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Рівне. 17 березня. УНІАН. 14 березня у важкому стані з опіками внутрішніх травних органів госпіталізовано трирічну дівчинку із села Зоря Рівненського району. Дитина знаходиться в реанімації Рівненської обласної дитячої лікарні.
Як повідомляють у прес-службі УМНС в Рівненській області, дитина отримала опіки вдома.
Причиною стало вживання хімічного засобу для чищення труб каналізації. У дівчинки діагностували опіки ротоглотки, стравоходу та шлунка.
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