"Дорожній контроль" і ДАІ влаштували бійку у Запоріжжі

Запоріжжя. 19 березня. УНІАН. Черговий скандал за участі ДАІ та "Дорожнього контролю" цього разу стався у Запоріжжі.

Як повідомляють у громадській організації, її активісти виявили в одному зі службових автомобілів Державтоінспекції завчасно заповнені протоколи.

У ДАІ ситуацію поки що не коментують.

Інцидент стався вдень 18 березня. Близько 20 активістів організації побачили в партульному авто пачку адміністративних протоколів з уже заповненою шапкою та вписаними свідками ще не здійснених правопорушень.

Щойно вони стали фіксувати документи на відео, стався конфлікт.

За словами активістів, інспектори спершу намагалися приховати пачку сфальсифікованих протоколів, а потім знищити її.

"ДАІшники викликали на підмогу три автомобілі з РВВС, а також близько десятка машин місцевих бандитів. Через деякий час, на місці події були присутні близько 100 чоловік. В ході розмови, між працівниками ДАІ та активістами "ДК" почалася бійка, в яку співробітники РВВС не втручалися", - повідомляють в організації.

"Дорожній контроль" стверджує, що його активістам невідомі особи погрожували фізичною розправою, а безпечно залишити місце пригоди вони змогли лише завдяки залученню знімальної групи одного з телеканалів, яка фіксувала інцидент.

ТСН