На Харківщині за нецензурну лайку невістка зарізала свекра
15:09, 21 березня 2012Кримінал
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Жінці загрожує до 15 років тюрми
Харків. 21 березня. У Куп'янському районі 25-річна невістка зарізала свого 54-річного свекра. Про це 21 березня повідомив офіційний сайт Головного управління МВС України в Харківській області.
Жінка завдала потерпілому удар ножем у живіт. Він був доправлений до лікарні з внутрішньою кровотечею і в ході операції помер.
Підозрювана дала в міліції свідчення. Вона розповіла, що нетверезий свекор нецензурно висловлювався на її адресу, чіплявся до неї, і це її образило.
Стосовно жінки порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Їй загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.
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