На Харківщині за нецензурну лайку невістка зарізала свекра

Харків. 21 березня. У Куп'янському районі 25-річна невістка зарізала свого 54-річного свекра. Про це 21 березня повідомив офіційний сайт Головного управління МВС України в Харківській області.

Жінка завдала потерпілому удар ножем у живіт. Він був доправлений до лікарні з внутрішньою кровотечею і в ході операції помер.

Підозрювана дала в міліції свідчення. Вона розповіла, що нетверезий свекор нецензурно висловлювався на її адресу, чіплявся до неї, і це її образило.

Стосовно жінки порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Їй загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

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