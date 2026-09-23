У Москві почали обкладати бетонними блоками одну з найважливіших ТЕЦ (відео)

Така конструкція може бути основою антидронових сіток.

У Москві почали укріплювати одну з теплоелектроцентралей (ТЕЦ) бетонними блоками для захисту від можливих атак безпілотників.

Про це повідомила Astra у мережі Х та опублікувала відео, зняте очевидцем на місці. Зокрема, мова йде про ТЕЦ-8 на Волгоградському проспекті.

"Ймовірно, так об'єкт готують до атак БПЛА - така конструкція може бути основою антидронових сіток", - йдеться у дописі.

Довідка УНІАН. ТЕЦ-8 – велика теплоелектроцентраль у південно-східній частині Москви. Основний вид палива, що використовується на станції, – природний газ. Вона входить до складу ПАТ "Мосенерго". Станція має важливе значення для енергопостачання Москви: вона одночасно виробляє електроенергію та тепло для міської інфраструктури й промислових споживачів.

Станція забезпечує електричною та тепловою енергією найбільші промислові підприємства міста, а також жителів, які проживають у Рязанському, Нижегородському, Данилівському, Південнопортовому та Таганському районах, районі "Замоскворіччя".

Укріплення РФ від безпілотників – що відомо

Як повідомляв УНІАН, Росія розгорнула над Московським нафтопереробним заводом (НПЗ) масштабні протидронові конструкції. Протидронові сітки над російськими промисловими об'єктами з'явилися не випадково, оскільки Москва та інші регіони Росії вже неодноразово ставали цілями українських далекобійних безпілотників.

Московський НПЗ є одним із ключових підприємств паливної інфраструктури російської столиці. Підприємство здатне переробляти близько 11 мільйонів тонн нафти на рік. Завод забезпечує значну частину потреб Москви в бензині та дизельному пальному.

Завод, розташований на південній околиці російської столиці, є найбільшим постачальником пального для Московського регіону. У 2024 році Московський НПЗ переробив 11,6 млн тонн нафти, виробивши 2,9 млн тонн бензину та 3,2 млн тонн дизельного пального.

Цього місяця завод двічі зазнавав ударів українських дронів, через що підприємство було змушене зупинити роботу.

Також російські нафтові танкери та портові термінали оснащуються сітками та клітками для захисту від українських безпілотників. У відеозаписі, який зробив аналітик у галузі судноплавства Йорук Ісік ("Caruzo"), можна побачити, як танкер вийшов з Чорного моря через Босфор із сітками проти дронів та штабельованими резервуарами для води, підвішеними з боків судна.

Сітки проти дронів та металеві клітки стали важливим захисним шаром на суші під час війни в Україні, проте донедавна їх не бачили на морі. На знімках "Caruzo" можна побачити, що бічна частина містка судна завішена сіткою, а його дах покритий клітками.

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