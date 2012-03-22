У Києві намагалися підірвати бізнесмена

Київ. 22 березня. УНІАН. У Києві затримано трьох осіб, які торік намагалися вбити бізнесмена, підклавши до його машини вибухівку.

Як повідомили УНІАН у столичній міліції, 19 листопада 2011 року до чергової частини Шевченківського районного управління міліції надійшло повідомлення, що у підземному паркінгу по вулиці Тургенівській в багажному відділенні автомобіля вибухнув невідомий предмет.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками карного розшуку затримано трьох чоловіків.

”У кожного в групі була своя чітка роль. Один організував вбивство, другий виготовив вибуховий пристрій та брав участь у закладенні вибухівки, а третій – встановлював вибухівку на автомобіль бізнесмена.

Один із затриманих вже потрапляв в поле зору правоохоронців та мав проблеми із законом. Жоден з чоловіків не працював. Чим саме вони займались ще доведеться з’ясувати слідству. В одного з затриманих чоловіків правоохоронці знайшли декілька десятків набоїв різного калібру, різноманітні деталі до вогнепальної зброї та речовину, схожу на тротил», - зазначається в повідомленні.

Усі вилучені предмети направлено на дослідження до науково-дослідного експертного центру Головного управління МВС України в м. Києві.