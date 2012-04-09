У Кременчуці втопився заслужений тренер з веслування на каное

Полтава. 9 квітня. УНІАН. У Кременчуці Полтавської області, перевернувшись на байдарці, загинув заслужений тренер України з веслування на байдарках і каное Володимир Ястребов.

Як повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Полтавського міськвиконкому Валентин Шафорост, трагедія сталася у п'ятницю близько 09:00 на станції гребельної бази ДЮСШ №1, що розташована на Дніпрі.



«Перевернуту байдарку виявили за 10 метрів від берега. Рятувальники, які прибули на місце події, виявили тіло тренера. Він був одягнений у спортивний костюм. Це була людина, яка дуже добре вміла плавати. Можливо, стався серцевий напад», - сказав Шафорост.

За його словами, тіло Ястребова направлене на експертизу.

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