На Черкащині молодик відрубав голови своїм матері та бабусі

Черкаси. 16 квітня. УНІАН. У селі Вознесенське Золотоніського району Черкаської області 25-річний чоловік відрубав голови своїм 48-річній матері та 72-річній бабусі.

Як повідомили УНІАН у прес-групі прокуратури Черкаської області, вбитих виявив дідусь.

Міліція затримала вбивцю на горищі будинку, в якому він жив з матір’ю. Чоловік мав намір вчинити самогубство. На допиті він повідомив, що вбив матір, коли вона дивилася телевізор, а потім пішов до баби з дідом.

Онук покликав бабусю в дім, підкрався до неї і відрубав їй голову.

Слідчим він заявив, що вбив родичів, бо не хотів, щоб мати і бабуся мучилися на цьому світі, а діда залишив живим, бо не любив його, то нехай він мучиться. Встановлено, що затриманий вже кілька років хворіє на шизофренію.

Прокуратура Черкаської області взяла на контроль хід досудового слідства у кримінальній справі, порушеній за фактом вбивства за ознаками злочину, передбаченого ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).