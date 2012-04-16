Капітан міліції, втікаючи від працівників СБУ, скоїв кілька ДТП

Рівне. 16 квітня. УНІАН. Капітан міліції намагався втекти від працівників УСБУ в Рівненській області і скоїв кілька ДТП. Про це повідомила прес-служба СБУ.

Встановлено, що капітан міліції вимагав та одержав таку суму грошей від приватного підприємця за не проведення перевірки його діяльності з пошиття одягу. При спробі втечі міліціонер був затриманий працівниками Служби безпеки України в Рівненській області.

«Намагаючись уникнути відповідальності, зловмисник спробував втекти з місця події, скоївши кілька ДТП», – йдеться в повідомленні СБУ.

Прокуратурою Рівненської області порушено кримінальну справу стосовно оперуповноваженого ДСБЕЗ відділення міліції по обслуговуванню РАЕС відділу спеціальної міліції при УМВС України в Рівненській області за фактом вимагання та одержання хабара в сумі 7 тисяч гривень (ознаки злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України).

Фігуранта кримінальної справи затримано в порядку статті 115 КПК України, вирішується питання про взяття його під варту.

У кримінальній справі триває досудове слідство.

ОГО