На Кіровоградщині батько задушив 5-місячного сина

Кіровоград. 17 квітня. УНІАН. На Кіровоградщині Новоархангельський районний суд визнав винним 31-річного місцевого жителя у смерті власного 5-місячного сина і засудив до 15 років позбавлення волі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

Встановлено, що чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час годування дитини роздратувався тим, що малюк відмовлявся їсти й продовжував плакати. Батько засунув до ротика сина пляшечку з молоком так, що блокував дихальні шляхи, і утримував соску до настання асфіктичних ознак. Потім загорнув тіло хлопчика у футболку та закопав на території домоволодіння.

Чоловіка визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого п.2 ч.2 ст.115 КК України (умисне убивство малолітньої дитини).

Проте він у суді свою вину не визнав і має намір оскаржити рішення в апеляційній інстанції.