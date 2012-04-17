Cуддя підозрюється у скоєнні ДТП зі смертельним наслідком

Дніпропетровськ. 17 квітня. УНІАН. Суддя міського суду Орджонікідзе Дніпропетровської області підозрюється у скоєнні ДТП зі смертельним наслідком, яке сталося 14 квітня на території Нікопольського району.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив Нікопольський міжрайонний прокурор Віктор Павлійчук.

За його словами, 15 квітня о 6.30 на автотрасі між Орджонікідзе та селом Шолохове було знайдено тіло чоловіка, 1976 р. н., з черепно-мозковою травмою і переломом ніг.

За фактом ДТП Нікопольським міськвідділом було порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Прокурор зазначив, що в ході розслідування ДТП встановлено автомобіль, яким було збито чоловіка, і власника іномарки.

В.Павлійчук повідомив, що даним автомобілем на момент ДТП за довіреністю керував суддя. Аналогічна довіреність є в рідного брата судді – колишнього працівника міліції. За словами прокурора, зараз суддя перебуває на лікарняному.

В.Павлійчук також наголосив, що розглядається питання про порушення другої кримінальної справи – відносно особи, яка могла на смерть збити чоловіка.

«Згідно із законодавством, кримінальні справи стосовно працівників судових органів порушує Генеральна прокуратура України», - заявив В.Павлійчук.

