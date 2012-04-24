Водій, який потрапив у ДТП, побив медиків „швидкої”

Запоріжжя. 24 квітня. УНІАН. 20 квітня, пізно ввечері в селі Вознесенка Мелітопольського району сталася ДТП - автомобіль врізався в дерево.

За інформацією інспектора Мелітопольського райвідділу міліції Ольги Воропай, фельдшер з Вознесенки виїхала на місце події, щоб надати допомогу потерпілому водієві. Коли винуватця ДТП везли в Мелітопольську ЦРЛ, він прямо в кареті "швидкої" почав хуліганити. Чоловік вдарив 34-річну жінку рукою, водієві "швидкої" довелося зупинитися.

Горе-водій був у нетверезому стані і нікуди їхати не хотів. Він виштовхнув з машини фельдшера і втік. Після чого карета "швидкої" доставила в лікарню вже потерпілого медпрацівника. У жінки лікарі діагностували вивих лівого плечового суглоба.

Відносно водія-бешкетника співробітники ДАІ склали адміністративний протокол. Чи понесе він відповідальність за хуліганство, стане відомо після того, як фельдшер завершить лікування і буде визначено ступінь нанесених тілесних ушкоджень.

Gazeta.ua