Головний міліціонер Рівненщини не буде оприлюднювати декларацію

Рівне. 27 квітня. УНІАН. Головний міліціонер Рівненщини Василь Лазутко свою декларацію не оприлюднюватиме, бо «йому немає чому виправдовуватись».

Три доби поспіль редакція «РВ» просила СГЗ УМВС України в Рівненській області оприлюднити декларацію начальника обласного управління міліції Рівненщини Василя Лазутка. Спершу підлеглі пана полковника обіцяли узгодити це питання із своїм «шефом». І сьогодні стало відомо, що рівняни не довідаються про доходи головного міліціонера області.

«Йому немає чого виправдовуватись, отож декларацію полковник Лазутко не оприлюднюватиме, бо вона — його приватна власність», — повідомила «РВ» начальник СЗГ УМВСУ в області Тамара Лисенко.

Отже, на противагу керівництву зокрема таких структур як прокуратура області та управління Держтехногенбезпеки, керівництво УМВС вважає, що на нього не поширюється дія ч.2 статті 12 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», в якій йдеться про те, що оприлюдненню підлягають не тільки декларації Президента, народних депутатів, членів Кабміну, інших високопосадовців та керівництва органів місцевого самоврядування, але й декларації керівників інших органів державної влади та їх заступників.