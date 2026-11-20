Люди, що були озброєні мисливськими списами та прикрашені намистом, підійшли до урядового пункту.

Кілька десятків представників ізольованого народу ава вийшли з лісу та наблизилися до урядового пункту, щоб попросити їжі, пише The Washington Post. Йдеться, що на східній околиці Амазонії, де значну частину лісів вирубали заради створення пасовищ для худоби, зберігся острівець зелені – територія корінних народів Арарибойя. Ця місцевість у бразильському штаті Мараньян за площею приблизно вдвічі більша за американський штат Род-Айленд. Тут живуть представники трьох корінних народів – загалом понад 10 тисяч людей. Деякі з них перебувають у повній ізоляції та не підтримують жодних контактів із зовнішнім світом.

Однак цього тижня сталася подія, яку антропологи назвали історичною: від 20 до 30 представників ізольованого народу ава вийшли з лісу та наблизилися до урядового пункту, щоб попросити їжі.

"Такого ще ніколи не траплялося, такого контакту не було. Вони вийшли просто перед нами. Я побачив їх першим і дуже розхвилювався", – розповів в аудіоповідомленні представник корінного народу гуахахара, який зафіксував цю зустріч.

Відео дня

Представники ава, озброєні мисливськими списами та прикрашені намистом і поясами, підійшли до урядового пункту і попросили ямс – їстівні бульби тропічної рослини. Отримавши їжу, вони повернулися до лісу.

"Ми всі були неабияк приголомшені цією ситуацією. Їхнім становищем, тим, наскільки вони вразливі. Нас було багато", – додав чоловік із народу гуахахара.

Аудіоповідомлення передала виданню The Washington Post правозахисна організація Survival International. Вона погодилася розкрити їх лише за умови, що особу співрозмовника не розголошуватимуть, побоюючись можливих переслідувань.

Антропологи були вражені. Раніше представників ізольованого народу ава вже помічали, однак ніколи не бачили такої великої групи одночасно. Цього разу вони вийшли з лісу разом із дітьми.

"Це має величезне значення. Я б назвав цю подію історичною для корінних народів Південної Америки та Амазонії", – заявив Уїра Гарсія, професор Федерального університету Сан-Паулу, який написав книгу про народ ава.

Представники влади повідомили, що уважно стежать за "складною ситуацією, яка продовжує розвиватися".

"Наразі головним пріоритетом є гарантування захисту життя, здоров'я та автономії ізольованих представників народу ава, а також повага до їхнього права самостійно визначати форми взаємодії з іншими народами та суспільством навколо них", – ідеться в заяві Міністерства у справах корінних народів Бразилії.

Дослідники наголошують, що дивовижним є сам факт того, що цьому народу вдалося так довго зберігати ізоляцію в одному з найбільш зруйнованих районів Амазонії.

У Бразилії налічується понад 110 корінних народів, які не підтримують контактів із зовнішнім світом. Однак більшість із них живуть на території віддалених, добре збережених частинах Яномамі та Вале-ду-Жаварі. Арарибойя, навпаки, не має захисної буферної зони навколо лісів. Останніми роками ця територія потерпає від незаконних лісорубів, браконьєрів і загарбників земель. За даними уряду, у 2024 році вогонь знищив понад 70% її площі.

"Останніми роками цей регіон одним із найбільше постраждав від лісових пожеж", – заявили представники влади.

Щоб протидіяти цим загрозам, представники народу гуахахара, який разом із ава населяє цю територію, створили групу "охоронців лісу". Це озброєний підрозділ, який патрулює величезну територію та намагається захистити її від незаконних вторгнень. Кілька його учасників загинули під час того, що вони самі називали "битвою".

В Перу зняли на відео плем'я, яке відмовляється від контактів зі світом

Нагадаємо, у Перу зняли на відео неконтактне плем’я Mashco Piro, яке вважають одним з найбільших народів, що досі відмовляються від контактів з рештою людства. Кілька десятків людей вийшли на берег річки у перуанській Амазонії лише за кілька миль від низки лісозаготівельних концесій. За словами активістів, це яскраво ілюструє термінову необхідність відкликати всі ліцензії на лісозаготівлю в цьому районі та визнати, що територія належить народу Mashco Piro. Було зафіксовано кілька випадків, коли сукупно понад півсотні представників племені виходили з джунглів і з'явилися поблизу селищ контактних племен на півдні Перу через активність лісорубів.

Вас також можуть зацікавити новини: