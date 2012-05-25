У Львові порушено кримінальну справу щодо посадовця обленерго
17:20, 25 травня 2012Кримінал
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За комерційний підкуп
Львів. 25 травня. УНІАН. Працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю задокументовано незаконне одержання начальником одного із територіальних РЕМ Львівської області грошових коштів та матеріальних цінностей загальною вартістю 16 тисяч гривень.
Як повідомили УНІАН у ГУ МВС України у Львівській області, посадовець одержав винагороду від керівника приватної фірми за сприяння у прокладанні кабельної лінії електропередач до виробничого приміщення підприємства.
„За комерційний підкуп службової особи юридичної особи приватного права прокуратурою області порушено кримінальну справу за ст.. 368 зн.3 ч.4 КК України”, - зазначається у повідомленні.
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