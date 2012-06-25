"Супержандармерія" переплюне СБУ та армію

Партія регіонів задумала створити нову українську армію з внутрішніх військ МВС, якій законом дозволять розганяти мітинги і демонстрації, йдеться в сюжеті ТСН-Тижня.

Державна служба правопорядку, так пропонують назвати автори законопроекту регіонали Василь Грицак і Валерій Коновалюк, - може стати найвпливовішим силовим відомством країни.

Спеціалісти Рахункової палати зробили висновок, що внутрішні війська мають погане технічне оснащення і обтяжливі для держбюджету. Грицак і Коновалюк планують перетворити внутрішні війська в спеціальний правоохоронний орган, що діє, як військове формування, щось подібне до французької жандармерії. "Сьогодні жандармерія є у Франції, Бельгії, Сербії та інших державах Євросоюзу. Але зваживши відношення до жандармів в царській Росії, ми вирішили, що нова структура називатиметься державною службою правопорядку", - пояснив Грицак.

Державна служба правопорядку, що скорочується у деревообробний термін ДСП, це вже не просто армія чи міліція - це надпотужний силовий орган, що перебирає на себе повноваження інших. Скажімо, "захист конституційного ладу і територіальної цілісності, припинення терористичної діяльності", досьогодні вважали виключною функцією СБУ. А припинення збройних конфліктів на державному кордоні - повноваження збройних сил і прикордонників.

Утім, опозиція підозрює, влада перестає довіряти традиційним силовикам - і створює зручну і підконтрольну зброю.

"Це 33 тисячі озброєних до зубів людей. Цей орган буде використовуватися як зброя, як дубина проти свого ж народу. На сьогоднішній день ні міліція, ні збройні сили не можуть бути використані проти мирних громадян. В разі прийняття закону буде спецорган, який буде абсолютно легально використовуватися проти своїх же громадян", - вважає голова юридичного відділу об'єднаної опозиції Павло Петренко.

Противники суперміліції тривожаться, що під захистом конституційного ладу і державної влади можна зрозуміти будь-що - від ліквідації інтернет-сайтів до розгону мирних демонстрацій. Розмитість завдань цієї нової структури Грицак і Коновалюк доповнили унікальними повноваженнями: вести розвідку, провадити слідство і мати право на оперативно-розшукову діяльність. У суперміліції буде дозвіл заходити в приватне житло громадян без санкції прокурора. А для припинення громадських безладів застосовувати не лише спецзасоби, а й справжні кулі.

"Якщо є загроза для громадян, якщо йде порушення громадського порядку, застосовується фізична сила деякими фізичними особами, то в такому випадку законом передбачено застосування спецзасобів та зброї. Ось і все", - каже Грицак.

Французька жандармерія, яку так любить ставити за приклад депутат Грицак, для розгону демонстрацій використовує сльозогінний газ і гумові кулі, і ніякої вогнепальної зброї. Цікаво, що в законі передбачено не лише використання бойової техніки для захисту державної влади, а й наявність у служби правопорядку власної авіації, яка буде з повітря підтримувати відновлення конституційного ладу.

Питання "звідкіля гроші на всю цю армію?" автори закону обходять. А правоохоронці в неофіційних розмовах хапаються за голови, бо фінансування нової армії імовірно відбудеться за рахунок скорочення і перекроєння і без того небагатих бюджетів армії, МВС і СБУ.

Однак законотворці на цьому не зупиняються. На черзі законопроект "Про поліцію", який ті ж автори обіцяють презентувати 3 липня.

ТСН

