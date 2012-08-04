3-річна дівчинка потонула в надувному басейні

15:22, 04 серпня 2012
Кримінал
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Недогледіла бабуся

Житомир. 4 серпня. УНІАН. У Житомирській області через недогляд дорослих у надувному басейні потонула 3-річна дитина.

Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області, трагедія сталася 2 серпня у селі Білий Берег Малинського району. Бабуся залишила онуку без нагляду на деякий час. Граючись у дворі, дівчинка залізла у надувний басейн і потонула.

Наразі за цим фактом правоохоронцями проводиться перевірка.

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