3-річна дівчинка потонула в надувному басейні
15:22, 04 серпня 2012Кримінал
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Недогледіла бабуся
Житомир. 4 серпня. УНІАН. У Житомирській області через недогляд дорослих у надувному басейні потонула 3-річна дитина.
Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області, трагедія сталася 2 серпня у селі Білий Берег Малинського району. Бабуся залишила онуку без нагляду на деякий час. Граючись у дворі, дівчинка залізла у надувний басейн і потонула.
Наразі за цим фактом правоохоронцями проводиться перевірка.
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