У Черкасах маршрутка врізалась у приватний будинок

Черкаси. 18 вересня. УНІАН. У Черкасах вчора, 17 вересня, близько 7-ї години ранку на перехресті вулиць Ільїна та Рябоконя маршрутний автобус «ПАЗ» врізався в приватний будинок, намагаючись уникнути лобового зіткнення з автомобілем «Сітроен».

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі УМНС в Черкаській області, щоб уникнути лобового зіткнення, водій маршрутки спрямував автобус на узбіччя, де він, збивши дерев’яний паркан та два стовпи, зупинився, врізавшись у стіну будинку.

За даними міліції, студентка, яка мешкає в даному будинку, прокинулася від удару, її разом із диваном відкинуло від стіни, а на голову посипалася побілка.

До місця пригоди прибув черговий караул пожежно-рятувальної частини, співробітники якої запобігли розгерметизації газового обладнання автобуса, яке могло вибухнути. Рятувальники також евакуювали автобус з подвір’я. Пасажирів у автобусі під час ДТП не було. Внаслідок аварії водій автомобіля «Сітроен» та його 8-річний пасажир отримали легкі тілесні ушкодження, але від госпіталізації відмовились.