У виправній колонії Львова знайшли повішеним засудженого

Львів. 1 жовтня. УНІАН. У Личаківській виправній колонії №30, яка знаходиться у місті Львові на вулиці Шевченка, знайшли повішеним 29-річного засудженого.

Як повідомили УНІАН в Управлінні державної пенітенціарної служби у Львівській області, тіло в’язня було виявлено сьогодні близько 9.00 ранку в підвальному приміщені, де розміщений санвузол.

За вказаним фактом правоохоронними органами проводиться перевірка в порядку ст. 97 КПК України.