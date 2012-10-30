У Дніпропетровські затримали „серійних” крадіїв хутрових шуб

Дніпропетровськ. 30 жовтня. УНІАН. Слідчі Кіровського райвідділу міліції Дніпропетровська встановили причетність затриманих 26 жовтня у Дніпропетровську за пограбування магазину хутра двох жителів Полтави до викрадення ще 11 норкових шуб, місяцем раніше. Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськість ГУ МВС у Дніпропетровській області.

«26 вересня в Жовтневому районі Дніпропетровська зловмисники, які прибули з Полтави з метою скоєння злочину, викрали з магазину хутряних виробів 11 норкових шуб» - повідомляє ВЗГ.

За даними ГУ МВС, в результаті пограбувань двох магазинів у Дніпропетровську злочинці викрали загалом 20 норкових шуб, вартість яких становить майже 500 тис. грн.

Наразі всі викрадені шуби вилучені.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник ВЗГ ГУ МВС у Дніпропетровській області Олексій Щербатов, до Дніпропетровська прибули слідчі з Полтави для встановлення причетності зловмисників до скоєння низки резонансних злочинів на території Полтавської області.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня у Дніпропетровську правоохоронні органи затримали двох жителів Полтави 40 та 47 років, які вночі пограбували магазин хутряних виробів у центі міста викравши 9 норкових шуб.

За цим фактом слідчим відділом було порушено кримінальну справу за ч.3 ст.185 КК України (крадіжка). Затримані заарештовані, наразі вони перебувають у СІЗО.



