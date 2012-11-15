Покарано міліціонерів, які затримали керівника медіа-холдингу

Запоріжжя. 15 листопада. УНІАН. За непрофесійні дії в конфліктній ситуації, що призвели до затримання напередодні парламентських виборів керівника медіа-холдингу «Мелітопольські Відомості» Михайла Кумока й автомобіля з друкованою продукцією холдингу, трьох високопоставлених запорізьких міліціонерів притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю головного управління МВС України в Запорізькій області, відповідних наказ за результатами службового розслідування, призначеного після публікації матеріалів про інцидент у ЗМІ, підписав начальник Запорізького главку міліції Володимир Серба.

«За результатами перевірки наказом начальника ГУ МВС України застосовано суворі заходи дисциплінарної відповідальності до першого заступника начальника Мелітопольського міськвідділу міліції Бондаренка, начальника Мелітопольського міськвідділу міліції Касая та заступника начальника ГУ МВС України в Запорізькій області Чебурахіна», - повідомили у ВЗГ.

(Згідно із Законом «Про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України» для співробітників внутрішніх справ передбачено такі заходи суворої дисциплінарної відповідальності, не пов`язані зі звільненням і пониженням на посаді: догана, сувора догана й попередження про неповну службову відповідність – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 жовтня 2012 року співробітники Мелітопольського міськвідділу міліції затримали генерального директора медіа-холдингу «МВ», відомого в Мелітополі журналіста М.Кумока. Цьому передували спроби затримати автомобіль друкарні холдингу, що відвозив до Криму газети. Після затримання М.Кумока машину евакуатором було доставлено до міськвідділу міліції. При цьому її було пошкоджено. Після втручання в ситуацію колег-журналістів, спостерігачів ОБСЄ і учасників виборчого процесу М.Кумока було звільнено, автомобіль повернули власникам, а начальник ГУ МВС України в Запорізькій області призначив за фактом події службове розслідування.