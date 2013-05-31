У Києві горів 25-поверховий будинок. Відео

У Києві сталася пожежа в 25-поверховому житловому будинку. Інцидент стався 30 травня близько 21:30 на вулиці Гетьмана, 1Б.



Горить будинок/Фото: ДСНС

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ ДСНС України в Києві, горіла зовнішня обшивка будівлі.

«О 22:46 рятувальникам вдалося зупинити поширення вогню на рівні 18 поверху, а о 22:55 - ліквідувати пожежу», – зазначають в прес-центрі.

На місці працювало 20 одиниць основної та спеціальної техніки. Жертв та постраждалих, за інформацією рятувальників, немає.

Причина та збитки з’ясовуються.

Водночас, очевидці кажуть, що перед пожежею пролунав вибух. Про це розповіла консьєрж будинку, пише «Сегодня». «Вибух був досить сильний. Він прогримів в одному з офісів на нижніх поверхах. Після цього спалахнув вогонь і поширився вгору по обшивці дому», - каже консьєржка.

Вона вважає, що почувши саме цей вибух, мешканці найближчих поверхів почали вибігати з будинку.