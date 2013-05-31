Міністр пропонує підприємцям інвестувати СІЗО

Вирішити проблему перевантаженості українських СІЗО можна шляхом залучення приватних інвестицій, вважає міністр юстиції України Олександр Лавринович. Про це він сказав в інтерв`ю тижневику ”2000”, опублікованому 31 травня.

“Країна періодично може знаходити кошти на різні заходи, але на ізолятори у нас ніколи не вистачало. Думаю, до тих пір, поки ми не змінимо ситуацію в ізоляторах та інших установах пенітенціарної служби, не матимемо морального права говорити про те, що у нас людина є найвища цінність. І що це записано в Конституції. Нам потрібно будувати нові”, - сказав міністр.

Він також висловив упевненість, що якщо держава забезпечуватиме ув’язнених нормальними умовами утримання, то переважна кількість громадян України, а також інших країн не скажуть, що Україна - поліцейська держава.

На питання, за рахунок чого будувати нові СІЗО, міністр відповів: “Йдеться про те, щоб мати можливість за рахунок не тільки державного ресурсу, а й приватного вирішити цю проблему. Просто можна було б ізолятор у центрі великого міста зі всіма спорудами віддати за договором якомусь підприємцю... Але в договорі має бути прописано: новий власник зобов`язаний побудувати в іншому місці СІЗО, припустимо, в 20 кілометрах від міста, але тільки в десять разів більш комфортабельний і більший за площею, з потужними системами захисту тощо”.

Лавринович також відзначив, що для тих, хто перебуває в ізоляторі, навіть краще бути далеко від міста, і люди, “які зараз живуть поряд з таким об`єктом, почуватимуться спокійніше”.

Джерело: http://2000.net.ua/2000/forum/vizavi/91164