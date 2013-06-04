МВС планує одягати журналістів у жилети під час масових заходів

У МВС планують продовжити практику видачі журналістам спеціальних жилетів під час масових заходів і поширити її на інші регіони.

Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника управління зв'язків із громадськістю МВС Сергій Бурлаков у понеділок під час прес-конференції в УКРІНФОРМі.

"Жилети матимуть певний колір і напис "Преса". Лише тоді під час масового заходу буде зрозуміло, що визначена особа є працівником ЗМІ", - розповів він.

Бурлаков зазначив, що подібна практика захисту журналістів не є новою. Подібний досвід є у Німеччини і Росії.

Нагадаємо: під час проведення акції опозиції "Вставай, Україно!" у Донецьку, 31 травня, журналістам надали яскраві жилети і запропонували по міліціонеру для охорони. Такі заходи безпеки спричинені нападом на журналістів у Києві 18 травня під час аналогічної акції.