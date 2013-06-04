Співкерівника санаторію «Юність» відпустили під заставу

Заступника головного лікаря санаторію «Юність» (Сімеїз, Крим), раніше затриманого через смерть дитини в результаті обвалення балкона аварійного корпусу, звільнено з-під варти під заставу в розмірі 94 тис. грн.

Як повідомила УНІАН прес-секретар прокурора Криму Наталія Бояркіна, Ялтинський міський суд засідав у суботу і обрав йому запобіжний захід, який передбачав можливість внесення застави. У понеділок заступник головного лікаря вийшов на волю.

Другий підозрюваний - інженер з охорони праці – зараз перебуває під вартою.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня в санаторії «Юність» (смт Сімеїз) в результаті обвалення балкона третього поверху дві дівчинки - мешканки Львова одержали травми різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані до Лівадійської лікарні. Одна з них від одержаних травм померла. Спальний корпус санаторію, де обвалився балкон, збудовано ще в 1906 році. За фактом обвалення частини балкона почато кримінальне провадження.

Після трагедії було ініційовано перевірку контролюючими органами технічного стану і безпеки всіх дитячих установ оздоровлення і відпочинку регіону.