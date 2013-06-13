У Дніпропетровську міліціонери виявили майстерню з ремонту зброї

У Дніпропетровську працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю в приватному будинку виявили майстерню з ремонту зброї.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, з’ясувалося, що її власник у минулому працював в управлінні пожежної охорони та займав посаду викладача Центру бойової підготовки.

Звільнившись на пенсію, він облаштував підпільну майстерню у власному будинку, де реставрував та ремонтував зброю різної модифікації.

У ході санкціонованого обшуку оперативники вилучили німецькі кулемети МГ 42/53, МГ 34, автомат МР 38, карабін Mauser-98, пістолет Mauser-Werke, італійський автомат Беретта, радянські кулемети Дегтярьова, пістолет-кулемет Судаєва, 2 рушниці ТОЗ 16, бельгійський револьвер системи наган та різноманітні частини і набої до вогнепальної зброї.



Фото: МВС України

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вилучена зброя та набої направлені до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру для проведення балістичної експертизи.