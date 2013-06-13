На Луганщині в підпільних цехах виготовляли брендові будматеріали

У Луганській області правоохоронці ліквідували підпільні цехи, що виготовляли будівельну продукцію відомих торгових марок.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, працівники УДСБЕЗ ГУМВС України у Луганській області та сєвєродонецькі правоохоронці ліквідували в місті Сєвєродонецьку підпільні цехи з виготовлення будівельної продукції відомих торгових марок.

Як зазначається у повідомленні, дані підпільні цехи організували мешканці міста Сєвєродонецька. На підпільних міні-підприємствах займалися виробництвом клею і ґрунтовки, а на фальсифіковану продукцію наклеювалися етикетки відомих товарних знаків, які належать як українському виробнику, так і виробникові зі світовим закордонним ім'ям.

Підприємці організували не лише виготовлення фальсифікованої продукції, але і її оптову реалізацію як в Луганській області, так і в інших областях.



Фото: МВС України

Під час проведення обшуків правоохоронцями було вилучено готової продукції різного об'єму в кількості 721 шт., 1700 л полівінілового спирту, 600 л вінілацетату, 200 кг сировини для виготовлення ґрунтовки, 7000 етикеток, упаковки, тара для фасування в кількості 6,5 тисяч штук, 1720 літрів дисперсії клею і спеціалізоване обладнання на суму понад 300 тисяч гривень.

Дані факти внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями КК України 229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) та 227 (умисне введення в обіг на ринку України небезпечної продукції). В даний час проводиться досудове слідство.