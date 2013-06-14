Службі дільничних інспекторів міліції - 90 років

У Центрі культури та мистецтв МВС України відбулися урочисті заходи з нагоди 90-річчя створення служби дільничних інспекторів міліції.

Як повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, з вітальним словом до присутніх звернувся перший заступник Міністра внутрішніх справ України Віктор Дубовик, який від імені колегії Міністерства та себе особисто привітав колег із Днем дільничного інспектора міліції.

«Знаменно, що сьогоднішнє свято співпало з 90-річчям створення служби. Функції сучасних дільничних відомі ще за часів Івана Грозного. За довгі роки існування їй довелося витримати багато перетворень. Однак одне залишилося незмінним – цілі і завдання та універсальність її працівників», – сказав Віктор Дубовик.

Окрім цього, перший заступник міністра додав, що саме дільничний інспектор має бути першим там, де людина потребує допомоги.

«Сьогодні у державі несуть службу понад 14 тисяч дільничних і майже половина з них працює у сільській місцевості. Спостерігаючи за роботою дільничного, громадяни роблять висновки про те, як держава спромоглася захистити їх добробут, життя, права і свободи від кримінальних проявів», – наголосив Віктор Дубовик.

Перший заступник міністра внутрішніх справ згадав про події, в яких дільничні інспектори міліції прийшли на допомогу населенню – це і чорнобильські події, і ліквідація наслідків повені на Західній Україні, і допомога під час снігових заметів у цьому році, коли дільничні, звільняючі людей з снігового полону, доставляли їм продукти та ліки.

Згадав Віктор Дубовик і про тих дільничних, які загинули при виконанні службових обов’язків та навів приклади героїчних вчинків.

«Ми повинні докладати спільних зусиль, аби люди відчували захист від протиправних діянь. У Цьому я бачу основне завдання, що стоїть саме перед дільничними інспекторами. Спокій і впевненість повинні панувати в кожній оселі, у кожному населеному пункті, тому що лише гуртом ми зможемо подолати ті негативні явища, що, нажаль, ще спостерігаємо у суспільстві», – додав перший заступник міністра.

Після вітального слова Дубовик оголосив подяки від імені прем’єр-міністра України та нагрудні знаки «За відзнаку в службі», Почесні грамоти та троє правоохоронців – чергові спеціальні звання.

Під час святкування 90-ї річниці створення служби дільничних інспекторів міліції вітали та нагороджували і переможців конкурсів професійної майстерності серед дільничних інспекторів, фотоконкурсу «В об’єктиві – дільничний інспектор міліції» та конкурсу дитячих малюнків «Мій дільничний інспектор міліції».

Підвели також підсумки Всеукраїнської акції «Наш Аніскін», яка тривала протягом двох років. Лауреатів акції вітав Президент Української федерації професіоналів безпеки Сергій Шабовта, який наголосив на тому, що завжди буде підтримувати дільничних інспекторів міліції, адже за ці два роки він побачив справжніх професіоналів своєї справи.

Привітав колег із професійним святом також заступник начальника Департаменту громадської безпеки – начальник управління дільничних інспекторів інспекторів міліції МВС України Аркадій Запорожцев.

"Дільничний інспектор міліції завжди буде залишатися ключовою, основною фігурою, яка завжди буде вирішувати проблеми населення, - сказав він.