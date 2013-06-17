На Луганщині група осіб налагодила «бізнес» на торгівлі чорноземом

У Луганській області співробітники СБУ припинили діяльність групи осіб, які, незаконно оволодівши земельною ділянкою, налагодили систематичний видобуток чорнозему на продаж.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Управління СБУ в Луганській області, для заробітку зловмисники обрали сільськогосподарську ділянку, розташовану між селами Тернове і Хрящувате Краснодонського району. У газетах розміщували оголошення про продаж чорнозему. Маючи в розпорядженні екскаватор і два «КАМАЗи», правопорушники викопували грунтовий покрив землі і продавали замовникам за готівку – по 900 грн за машину. Таким чином, за два місяці своєї «роботи» вони перетворили луговий ландшафт на суцільні ями і канави завглибшки до півтора метра.

«Ця територія відноситься до земель сільськогосподарського призначення і знаходиться на балансі Хрящеватовської селищної ради. Ніяких документів, які б давали право на законне землекористування, ці громадяни не мали, тобто захопили землю самовільно», - підкреслили в СБУ.

За підрахунками експертів, збитки, завдані державі в результаті цього «бізнесу», досягають 500 тис грн. До того ж значної шкоди завдано і екосистемі. На думку екологів, на відновлення зіпсованого родючого грунту знадобиться щонайменше 40-50 років.

При затриманні правопорушників на місці злочину була вилучена екскаваторна техніка і самоскиди.

У їхніх діях присутні ознаки злочинів, передбачених статтями 197-1 (самовільне заняття земельної ділянки) і 239-1 (незаконне заволодіння грунтовим покривом (поверхневим шаром) земель) КК України.

Матеріали щодо підслідства направлені в органи внутрішніх справ.