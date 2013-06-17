У Чернівцях УБОЗівці за одну ніч „накрили” 13 підпільних казино

Працівники Чернівецького УБОЗу провели масштабну спецоперацію з виявлення гральних закладів. Лише за одну ніч в місті припинили свою діяльність 13 таких об’єктів.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Чернівецькій області, нічний візит міліціонерів став справжньою несподіванкою для працівників та відвідувачів 13 підпільних гральних закладів Чернівецької області. В деяких підпільних «казино» бійцям спецпідрозділів «Беркут» та «Сокіл» довелося застосовувати силу, щоб відкрити двері та потрапити у середину.

У результаті проведених обшуків правоохоронці вилучили 516 одиниць комп’ютерної техніки, за допомогою якої надавались гральні послуги, 56 гральних автоматів, 2 електронні рулетки, пістолет системи «Наган», а також 316 тисяч гривень та більше 15 тисяч іноземної валюти.

Гральні заклади було виявлено в різних куточках міста і у кожному із них було розроблено свої плани дій при наближенні неочікуваних та небажаних візитерів. Це і таємні кімнати, і відеоспостереження, і автоматичний вимикачі електроенергії.

Наразі трьом особам, які причетні до організації цієї мережі підпільних закладів оголошено про підозру. Ведеться слідство.